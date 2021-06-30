Вашингтон, , 09:26 — REGNUM Вашингтон выразил уважение решению Сеула отказаться от участия в учениях Sea Breeze в Чёрном море. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

В ходе брифинга, состоявшегося 29 июня, Кирби отметил, что США с уважением относятся к решению суверенного государства.

Ранее Южная Корея получила приглашение для участия в манёврах, в которых примут участие около 5000 военнослужащих из 32 стран, включая страны-члены НАТО, и которые проводятся под руководством США. Позднее представители министерства обороны Южной Кореи сообщили о том, что Сеул не планирует принимать участие в данных учениях.

По словам Кирби, решение Сеула никоим образом не повлияет на двусторонний альянс, а также на обещание данное корейскому народу.