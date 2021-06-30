Пхеньян, , 09:29 — REGNUM Серьёзный инцидент произошёл в сфере здравоохранения КНДР по вине высокопоставленных госслужащих. Об этом лидер КНДР Ким Чен Ын заявил на заседании политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК), сообщает 30 июня агентство Yonhap со ссылкой на публикацию Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

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В ходе заседания 29 июня северокорейский лидер обвинил чиновников в невыполнении партийных решений, связанных с реализацией разного рода мер из-за глобального кризиса в сфере здравоохранения.

«Тем самым они вызвали серьёзный инцидент, создав повлекшую тяжёлые последствия кризисную ситуацию в деле обеспечения безопасности государства и граждан», — подчеркнул Ким Чен Ын.

Какой именно произошёл инцидент, не уточняется. Глава государства заявил, что важные решения не были реализованы из-за непрофессионализма и халатности кадров, и призвал действовать активнее против «идеологических ошибок и отрицательных элементов разного рода».

Как сообщало ИА REGNUM, сразу после объявления пандемии коронавируса Северная Корея закрыла границы и ввела строгие защитные меры. До недавнего времени власти страны не сообщали о случаях заражения COVID-19 среди населения.

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