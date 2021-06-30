Тайшет, Иркутская область, 30 июня, 2021, 09:17 — ИА Регнум. Братья — подростки проявили героизм, спасая жизнь пенсионерки, оказавшейся в пекле пожара. Об инциденте, произошедшем 29 июня в рабочем поселке Шиткино Тайшетского района Иркутской области, сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

Цитата с сайта дпг38.рф Владимир и Данил Левшины спасли из огня пожилую женщину

По словам спасателей, во втором часу ночи на улице Ленина загорелся двухквартирный одноэтажный дом. На момент прибытия первого подразделения пламенем были охвачены кровля дома, летняя кухня, существовала угроза перехода огня на другие строения.

Как выяснилось позднее, ещё до прибытия пожарных силами двух подростков 15 и 16 лет из горящего дома была эвакуирована пожилая женщина. Информацию о героическом поступке ребят передали руководству Тайшетского пожарно-спасательного гарнизона.

«Парни рисковали жизнью, спасая 81-летнюю женщину, которая не могла передвигаться самостоятельно. Действовали быстро и слаженно в сложнейших условиях, когда уже горели крыша и веранда дома, и путь к выходу был отрезан. На помощь пришли и разбуженные ими соседи. Приняли из окна бабушку и отнесли в безопасное место. Мы готовим пакет документов на представление девятиклассников к награде», — отметил начальник 9 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Иркутской области Андрей Козодой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту гибели во время пожара двоих детей 2-х и 4-х лет. Как сообщает региональное СУ СК РФ, трагедия произошла 15 мая в частном жилом доме, расположенном в с. Большая Заимка (Заларинский район).

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