Москва, , 09:17 — REGNUM Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) России в составе флагмана ТОФ ракетного крейсера «Варяг» и фрегата «Маршал Шапошников» провёл в Тихом океане ракетные и артиллерийские стрельбы, отразив воздушное нападение условного противника. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба флота.

«В ходе практических действий боевые корабли совместно отразили атаку средств воздушного нападения условного противника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что целью учения являлась проверка надежности работы корабельного оружия в условиях жаркого климата».

Для поражения имитированных воздушных целей на крейсере «Варяг» были задействованы в том числе зенитно-ракетные комплексы самообороны «Оса».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в июне корабли Тихоокеанского флота проводили учения в центральной части Тихого океана при активном присутствии иностранной боевой авиации.

Корабли во время учения по противовоздушной обороне применяли средства аэрозольной маскировки, чтобы скрывать себя «от активно действующей в районе авиации иностранных государств».

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