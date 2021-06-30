Санкт-Петербург, 30 июня, 2021, 09:15 — ИА Регнум. В Северной столице за первый день исполнения полномочий по администрированию нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств, переданных от органов ГИБДД МВД России комитету по транспорту Санкт-Петербурга, было эвакуировано 32 автомобиля, припаркованных с нарушением ПДД.

Дарья Драй ИА REGNUM Эвакуация машины в Петербурге

Кроме того, сотрудниками комитета на месте составлено семь протоколов об административном правонарушении, сообщили в ведомстве, получившем право наказывать водителей за неправильную стоянку и остановку транспорта.

Как напомнили в комтрансе, после составления протокола сотрудник службы эвакуации принимает по акту задержанное транспортное средство и перемещает его на штрафстоянку, закрепленную за районом. Узнать о месте нахождения эвакуированных транспортных средств можно по телефонам СПб ГУП «Центр экономической безопасности»: (812) 680−33−32 и (812) 680−33−33.

Для получения разрешения на выдачу транспортного средства автовладельцу необходимо будет обратиться в один из четырех отделов комитета по транспорту:

Центр: 8-я Советская ул., д. 31/27;

Юг: пр. Ветеранов, д. 131;

Восток: Синявинская ул., д. 3;

Север: пр. Просвещения, д. 54.

Получить постановление об административном правонарушении гражданин сможет по месту рассмотрения дела — 8-я Советская, 31/27 или по почте в личном кабинете на портале Госуслуг.

Административный штраф за нарушение правил остановки/стоянки транспортных средств составляет 3000 рублей. Оплатить штраф необходимо в течение 60 дней после вступления в законную силу постановления об административном правонарушении. В течение 20 дней штраф можно оплатить с 50%-ной скидкой.

Стоимость услуги по перемещению транспортного средства на штрафстоянку составляет 3004 руб., оплатить можно в момент получения транспорта. Услуги штрафстоянок платные.

С перечнем автостоянок можно ознакомиться здесь. Сообщить о нарушении правил остановки и стоянки транспортных средств петербуржцы могут по телефону 004.