Вашингтон, , 09:10 — REGNUM Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве положительно сказались на работе по стратегической стабильности и контролю над вооружениями. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью Итальянской национальной телерадиовещательной корпорации, его слова приводит пресс-служба Госдепартамента.

По его словам, итогом встречи стали «некоторые возможности по крайней мере для более продуктивной работы, например по стратегической стабильности, контролю над вооружениями».

Глава американской дипломатии уточнил, что лидеры обсуждали перспективы работы в киберпространстве.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча Путина и Байдена состоялась 16 июня в Женеве. Министр иностранных дел РФСергей Лавров заявил 28 июня, что вскоре после встречи американская сторона возобновила давление на Россию, хотя на самом саммите прозвучали иные заявления.

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