Тбилиси, , 09:04 — REGNUM Депутаты парламента Грузии от оппозиционных партий отказались присутствовать на заседании комитета по юридическим вопросам, проходившем 29 июня, и покинули зал. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По данным журналистов, на заседании обсуждали предстоящее голосование за кандидатов в Верховный суд. Представители правящей партии «Грузинская мечта» вынесли на рассмотрение вопрос о создании рабочей комиссии, которая должна проверить, не были ли нарушены требования при выдвижении кандидатов.

«В знак протеста мы покинули заседание комитета по юридическим вопросам, где большинство намерено создать рабочую группу, чтобы проверить нелегитимно представленных кандидатов», — сказала журналистам депутат от партии «Лело» Анна Нацвлишвили.

Она добавила, что члены «Мечты» своеобразно трактуют положения соглашения от 19 апреля. Сообщается, что за Нацвлишвили зал покинули другие оппозиционные депутаты.

Стоит отметить, что у ряда судей Верховного суда Грузии истёк срок исполнения обязанностей. В связи с этим 17 июня члены Высшего совета юстиции выбрали девять кандидатов в ВС. Лидеры оппозиционных партий требуют, чтобы этот процесс отложили до проведения судебных реформ, как это прописано в соглашении от 19 апреля между властями и оппозицией о выходе из политического кризиса, разразившегося в Грузии.

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