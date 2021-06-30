Киев, 30 июня 2021, 09:06 — REGNUM Германия, Франция и Италия «душат» Украину в интересах России. Об этом написал украинский политолог Тарас Загородний в своей статье для ресурса «Главред».
По его словам, Германия, Франция и Италия «смотрят, мягко говоря, на Россию». В первую очередь, это касается экономических вопросов.
Загородний также раскритиковал Германию, власти которой, по его мнению, «рассказывают сказки» о поддержке транзита российского газа через Украину после ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», а также отказываются поставлять Украине оружие.
Политолог призвал власти Украины смотреть на мир реально и не удовлетворять те требования ЕС, которые дадут иностранцам контроль над стратегическими предприятиями страны.
Напомним, ранее Верховная рада одобрила во втором чтении законопроект, который, в случае вступления в силу, даст иностранцам право решающего голоса при формировании Высшей квалификационной комиссии судей.