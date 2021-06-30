Киев, , 09:06 — REGNUM Германия, Франция и Италия «душат» Украину в интересах России. Об этом написал украинский политолог Тарас Загородний в своей статье для ресурса «Главред».

По его словам, Германия, Франция и Италия «смотрят, мягко говоря, на Россию». В первую очередь, это касается экономических вопросов.

«Совместное удушение Украины устраивает всех (за счёт квот, истерик вокруг закона о локализации производств в госзакупках и прочей ереси). Им интересна деиндустриализованная страна, которая не сможет сопротивляться», — написал эксперт.

Загородний также раскритиковал Германию, власти которой, по его мнению, «рассказывают сказки» о поддержке транзита российского газа через Украину после ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», а также отказываются поставлять Украине оружие.

Политолог призвал власти Украины смотреть на мир реально и не удовлетворять те требования ЕС, которые дадут иностранцам контроль над стратегическими предприятиями страны.

Напомним, ранее Верховная рада одобрила во втором чтении законопроект, который, в случае вступления в силу, даст иностранцам право решающего голоса при формировании Высшей квалификационной комиссии судей.