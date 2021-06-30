30 июня 2021 | Время чтения 3 мин

Цинь Шихуан, , 09:42 — REGNUM После того, как Организационный комитет Олимпийских и Параолимпийских игр в Токио объявил, что в ресторане в олимпийской деревне подают блюда из Фукусимы, южнокорейская делегация решила привезти с собой собственные обеды.

Олимпида. Токио Иван Шилов © ИА REGNUM

Южнокорейская газета Joongang Daily 29 июня сообщила, что бывшая глава олимпийской деревни Элиза Ли раскритиковала методы Японии в интервью 28-го числа:

«Я была удивлена, узнав, что фукусимская камбала была в меню. Не знаю, откуда берется такая самоуверенность Японии».

Глава корейской олимпийской делегации сказал, что корейская делегация открыла продовольственный центр недалеко от деревни, а все необходимые продукты были доставлены туда, включая фрукты, мясо и рыбу. Кроме того, когда корейские спортсмены будут выезжать на стадион или тренировочную площадку, делегация обеспечит их обедом.

Перед олимпийским стадионом в Токио 江戸村のとくぞう

Олимпийский организационный комитет Токио отказался раскрыть конкретную информацию об источниках продуктов питания, заявив, что он примет решение до открытия олимпийской деревни по поставкам продуктов питания. Фукусима намерена рекламировать безопасность своих пищевых продуктов с помощью Олимпийских игр, сообщает Global Times.

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo, и без того разгоряченные новостями о том, что японские власти намереваются сбросить в океан миллионы тонн зараженных радиацией отходов с аварийной АЭС «Фукусима», выразили свое грозное негодование по поводу очередных новостей из Японии под соответствующей публикацией в паблике «Техносфера».

Авария на АЭС Фукусима 1. 2011 г Digital Globe

"Наша китайская сборная тоже должна привезти свою еду. Японская еда небезопасна из-за радиации», — уверен «Дурак Бенбен».

Другие пользователи отметили, что китайская сборная и так всегда привозит с собой свою еду в другие страны, даже если спортсмены едут играть в настольный теннис.

«Спортсмены, которые поедут в Японию, столкнутся либо с радиоактивной пищей, либо с вирусами. Безопаснее всего готовить себе еду самостоятельно», — уверен «Касатель».

Некоторые комментаторы уверены, что это хитрый план Японии, чтобы отравить китайских спортсменов на предстоящей Олимпиаде. Большинство из них поддерживает южнокорейскую сторону в этом вопросе и призывает китайские власти последовать их примеру.

«Почему в меню нет чая, заваренного из ядерных отходов? Разве это не самый любимый в Японии чай?» — задал с издевкой вопрос «Герой высшей чести».

«У япошек совсем нет совести. И это тогда, когда весь мир закрывает глаза на то, что японцы в море сбрасывают ядерные сточные воды и отравляют радиацией воздух. Они еще и скармливают загрязненную ядерными веществами пищу спортсменам со всего мира! Слова «больные» недостаточно, чтобы описать всё это. Это абсолютно бесчеловечно…» — возмутился «Мяу».

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"Я думаю, что Япония намеренно вносит в меню «еду из Фукусимы». Но на самом деле она к Фукусиме не имеет отношения. Всегда будут страны, которые едят блюда, предлагаемые Японией, особенно некоторые капиталистические страны. В этом нет ничего плохого, просто Япония таким образом решила рекламировать безопасность еды Фукусимы», — вступился за Японию пользователь «Шесть коал».

«Эта новость показала мне, что Япония действительно заслуживающая уважения великая ядерная держава. Она ясно говорит вам, что она из Фукусимы. Никакого утаивания. Это действительно заслуга!» — пошутил «Найгоузи».

АЭС Фукусима (сс) IAEA Imagebank

"И вот такая отвратительная ситуация в мире прошла без каких-либо волнений. А если бы это произошло в Китае, земля взорвалась бы от гнева всего Запада. Кажется, мы можем только стоять насмерть друг против друга, и другого выхода нет», — заключил «Пухлый персик».

Многие комментаторы осудили Японию за ее желание лицемерно пиарить «ядерную безопасность» бренда «Фукусима», пользуясь Олимпийскими играми. По их мнению, это не только аморально и цинично, но и подрывает доверие мирового сообщества к Японии.