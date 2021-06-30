Санкт-Петербург, 30 июня, 2021, 08:53 — ИА Регнум. Комитет по делам ЗАГС администрации Санкт-Петербурга с 1 июля откроет дополнительные пункты регистрации актов о смерти в нескольких районах города. Как отмечают в ведомстве, такое решение принято «в интересах граждан и с целью соблюдения социальной дистанции».

Дарья Драй ИА REGNUM Память об умерших

Ранее, 28 июня, после ремонта помещения был открыт Отдел регистрации актов гражданского состояния о смерти на улице Достоевского, д. 9 литера А, в центре Петербурга. Несмотря на расширение площади отдела, как сообщали в СМИ, в первый же день работы там возникли большие очереди родственников умерших. В связи с этим было решено открыть дополнительные пункты.

Зарегистрировать акт гражданского состояния о смерти с 1 июля дополнительно можно будет в трех отделах:

в Отделе ЗАГС Красносельского района: 246−63−26 или 246−63−27, ул. Доблести, д. 36;

в Отделе ЗАГС Невского района: 446−84−80, Народная ул., д. 2;

в Отделе ЗАГС Калининского района: 576−83−40, ул. Верности, д. 4а.

«Прием граждан по вопросам регистрации акта гражданского состояния о смерти будет осуществляться до 15 июля включительно», — отметили в комитете по делам ЗАГС.

Напомним, по данным Петростата, за январь — март 2021 года смертность превысила рождаемость в Петербурге в 1,7 раза (в январе — марте 2020 г. — на 16,5%). За январь — март 2021 года численность населения города уменьшилась на 2,3 тыс. человек.