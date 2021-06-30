Варшава, , 08:33 — REGNUM По решению министра обороны Польши Мариуша Блащака, генерал Войска польского Петр Малиновский с 1 июля возглавит Центр объединенных сил НАТО, который располагается в Быгдоще. Об этом передает пресс-служба министерства обороны Польши.

Решение о назначении Петра Малиновского было согласовано польским военным ведомством с военным комитетом НАТО. В организации одобрили назначение польского военного на должность главы Центра объединенных сил Альянса в связи с тем, что нынешний командующий данного Центра, американский генерал Адам Йокс, с 1 июля займет должность главы 5-го корпуса вооруженных сил США в польской Познани.

Центр объединения сил НАТО в Быгдоще является одним из элементов договоренностей по укреплению восточного фланга Североатлантического альянса. Организация отвечает за координацию действий сухопутных войск НАТО в Польше.