Вашингтон, 30 июня 2021, 08:32 — REGNUM В Сирии в результате обстрелов американские военнослужащие не пострадали, заявил официальный представитель международной антитеррористической коалиции полковник Уэйн Маротто.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня американские военные открыли ответный огонь после того, как их база, находящаяся на востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор, подверглась ракетной атаке.
Авиация ВВС США совершила несколько авиаударов, в результате которых погиб ребёнок, пострадали мирные жители и был нанесён значительный материальный ущерб.
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