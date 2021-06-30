Вашингтон, , 08:32 — REGNUM В Сирии в результате обстрелов американские военнослужащие не пострадали, заявил официальный представитель международной антитеррористической коалиции полковник Уэйн Маротто.

«Двадцать восьмого июня силы США в Сирии были атакованы несколькими ракетами, снарядами примерно 34×122 мм, вёлся неприцельный огонь. Жертв и раненых среди американских военнослужащих не было», — сказал он на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня американские военные открыли ответный огонь после того, как их база, находящаяся на востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор, подверглась ракетной атаке.

Авиация ВВС США совершила несколько авиаударов, в результате которых погиб ребёнок, пострадали мирные жители и был нанесён значительный материальный ущерб.

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