Тюмень, , 08:20 — REGNUM Фракция ЛДПР в Тюменской облдуме не согласна с решением комиссии по вопросам депутатской этики в отношении парламентария Александра Лобова. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

В Тюменской областной думе 29 июня состоялось заседание постоянной комиссии по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам, на котором был рассмотрен вопрос этичности высказывания депутата Тюменской областной думы Александра Лобова (ЛДПР) о том, что в долгостроях Югры «миллиарды бюджетных денег высасываются, как пылесосом и оседают в карманах нечистоплотных югорских чиновников». В качестве примера приводилось десятилетнее строительство больницы в Нижневартовске, стоимость которого за время возведения объекта выросла в четыре раза. Высказывание депутата были признаны некорректными на основании факта, что никто из должностных лиц, ответственных за строительство больницы не привлекался к уголовной ответственности за коррупцию.

Членами комиссии по этике было принято решение применить к представителю ЛДПР меры ответственности в виде публичного признания в средствах массовой информации некорректности своих высказываний и необоснованности своих обвинений в адрес чиновников Югры.

Депутаты фракции ЛДПР в Тюменской облдуме не согласны с таким решением комиссии. Рабочей группой рассматривался только долгострой в Нижневартовске, тогда как в выступлении Александра Лобова речь шла о всех социальных долгостроях Югры. Более того, ранее на заседании комиссии были озвучены фамилии «недобросовестных чиновников», чьи коррупционные деяния отражены в открытых источниках.

«С решением комиссии по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам я не согласен. Выводы сделаны некорректно, в связи с чем, публично отказываться от своих высказываний и обвинений в адрес чиновников Югры я не намерен. Не надо затыкать мне рот!», — прокомментировал ситуацию Александр Лобов.

Напомним, заседание комиссии по этике дважды откладывалось по причине сбора доказательств «некорректности» Александра Лобова.

На вопрос руководителя фракции ЛДПР в облдуме Глеба Трубина, почему на комиссии по этике рассматривался только вопрос соблюдения регламента и норм депутаткой этики Лобовым, но не рассматривалось заявление фракции ЛДПР о нарушении регламента и норм депутаткой этики его коллегами из «Единой России», члены комиссии, состоящей из представителей партии власти, уклонились от прямого ответа.

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