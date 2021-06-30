Вашингтон, 30 июня 2021, 08:20 — REGNUM Военно-морской флот Соединённых Штатов опроверг появившуюся ранее информацию о движении эсминца Ross по направлению к Крыму. Об этом говорится в аккаунте учений Sea Breeze в Twitter.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 28 июня, в Одессе началась официальная церемония открытия международных военных учений Sea Breeze — 2021.
Всего в учениях принимают участие около 5 тыс. человек, 24 корабля, 40 летательных аппаратов, 18 команд специального назначения и водолазных команд, что делает Sea Breeze — 2021 крупнейшими учениями за все 20 лет их проведения.
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