Москва, , 08:33 — REGNUM Закон о неприкосновенности минимального дохода должника подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон защитит от взыскания по исполнительным документам заработную плату и иные доходы, которые позволяют существовать гражданину-должнику и его иждивенцам. Речь идёт о сумме, равной прожиточному минимуму трудоспособного населения в целом по России. В 2021 году она составляет 12 702 рубля.

Должники вправе обратиться в Федеральную службу судебных приставов и указать счёт, с которого эту сумму нельзя будет списывать. В расчёт примут региональный прожиточный минимум, если он больше общефедерального.

Вместе с тем защита минимального дохода не распространяется на взыскание алиментов, возмещение вреда, причиненного здоровью, вреда в связи со смертью кормильца или ущерба, который причинён преступлением.

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Если у должника есть иждивенцы, он вправе обратиться в суд и попросить об увеличении защищённой суммы.

Как сообщало ИА REGNUM, Государственная дума РФ приняла закон о гарантированном доходе должника в итоговом, третьем чтении 17 июня. Совет Федерации одобрил его 23 июня. Закон вступит в силу с февраля 2022 года.

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