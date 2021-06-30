Нур-Султан, , 08:18 — REGNUM В Казахстане завершилась первая сессия парламента седьмого созыва. Об этом 30 июня заявил председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин на совместном заседании палат.

По его словам, за время первой сессии депутаты Мажилиса (нижней палаты) направили 233 запроса, депутаты сената — 45. За это время парламент принял 63 законопроекта, из которых 58 уже подписаны президентом и вступили в силу.

Нигматулин заявил, что в первой сессии приняты в основном законопроекты, направленные на поддержку социально-экономических мер и политических реформ, инициированных руководством республики.

Отметим, 30 июня в Нур-Султане проходит совместное заседание палат парламента Казахстана.