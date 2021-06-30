Киев, , 08:18 — REGNUM Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №3944, который отменяет обязательную переаттестацию моряков. Об этом сообщил 29 июня парламентский телеканал «Рада».

Согласно документу, моряк может пройти переаттестацию не более чем через 5 лет с момента выдачи предварительного подтверждения. Для этого ему не придётся сдавать экзамены, если соблюдены некоторые условия:

Пригодность для работ на судах по состоянию здоровья;

Наличие подтверждённых действующих свидетельств об одобренной обязательной подготовке, необходимой для диплома;

Наличие подтверждённого центральным органом исполнительной власти стажа.

Лишить моряка диплома можно будет только по решению суда. Законопроект вступит в силу после подписания президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, ранее украинские моряки проводили акции протеста, жалуясь на то, что у них вымогают деньги за «успешную» переаттестацию.

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Как сообщало ИА REGNUM, вопрос коррупции вокруг переаттестации моряков мог спровоцировать драку между депутатами в столовой Верховной рады.

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