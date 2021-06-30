Киев, 30 июня 2021, 08:18 — REGNUM Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №3944, который отменяет обязательную переаттестацию моряков. Об этом сообщил 29 июня парламентский телеканал «Рада».
Согласно документу, моряк может пройти переаттестацию не более чем через 5 лет с момента выдачи предварительного подтверждения. Для этого ему не придётся сдавать экзамены, если соблюдены некоторые условия:
- Пригодность для работ на судах по состоянию здоровья;
- Наличие подтверждённых действующих свидетельств об одобренной обязательной подготовке, необходимой для диплома;
- Наличие подтверждённого центральным органом исполнительной власти стажа.
Лишить моряка диплома можно будет только по решению суда. Законопроект вступит в силу после подписания президентом Украины Владимиром Зеленским.
Напомним, ранее украинские моряки проводили акции протеста, жалуясь на то, что у них вымогают деньги за «успешную» переаттестацию.
Читайте подробнее: В Киеве у стен посольства США проходит акция протеста
Как сообщало ИА REGNUM, вопрос коррупции вокруг переаттестации моряков мог спровоцировать драку между депутатами в столовой Верховной рады.
Читайте также: В Верховной раде произошла драка с участием двух депутатов