30 июня 2021 | Время чтения 7 мин

Наталия Николаева, , 10:10 — REGNUM В ЦИК Чувашии прошёл первый брифинг, посвящённый предстоящим парламентским выборам. Он был примечателен несколькими деталями. Во-первых, общение с журналистами прошло дистанционно. Во-вторых, председатель избиркома Александр Цветков, чей второй срок на посту завершается в декабре 2021 года, разделил «кресло» спикера со своим заместителем Игорем Михайловым, избранным на этот пост в ноябре 2020 года и выдвинутым «Справедливой Россией». В общем, выступали дуэтом.

Выборы Иван Шилов © ИА REGNUM

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Говоря о предстоящих выборах, Александр Цветков подчеркнул, что в условиях пандемии коронавируса главная цель — «обеспечение сохранности жизни и здоровья граждан», другая цель — обеспечение легитимности выборов, то есть проведение максимально «открыто, прозрачно и законно».

В ЦИК Чувашии рассчитывают, что «выборы будут проведены в условиях высокой активности избирателей, без какого-либо принуждения».

«Общеполитическая задача — пресечение попыток использовать выборы, их результаты для раскачивания лодки, как повод для протестной активности», — сказал председатель регионального избиркома.

Брифинг в ЦИК Чувашии Chuvash.izbirkom.ru

Выборы в цифрах

19 сентября 2021 года в Чувашии пройдут две крупные парламентские кампании: выборы в Государственную думу России и Госсовет республики. Для регистрации на выборах в Госдуму самовыдвиженцы должны собрать 14,5 тыс. подписей, на выборах в Государственный совет одномандатникам предстоит заручиться поддержкой «в среднем» 1,3 тыс. избирателей (в зависимости от численности избирателей в округе), а политическим партиям нужно будет собрать 4606 подписей (за исключением пяти партий).

Для проверки подписей, в том числе выявления схожих «автографов», впервые будет использоваться сканер, который подключён к системе ГАС-Выборы, но последнее слово останется за членами рабочей группы и участковых комиссий. Допустимый «брак» при сборе подписей — 5%.

Избирательный фонд для региональных партий на выборах в Госдуму составляет 25 млн рублей, для одномандатников — 40 млн рублей, в Госсовет соответственно — 100 млн и 10 млн рублей.

«Наверное, не секрет, что при проведении выборов существуют определённые схемы, когда и партии, либо кандидаты используют денежные средства вне избирательного фонда, поскольку избирательный фонд составлял небольшую сумму. В данном случае законодательство предусматривает максимально открытые возможности для реализации избирательной кампании. Партии, кандидаты этим пользуются, и с каждым годом из серой схемы выходят все платежи. То есть для найма, например, бухгалтера, юриста или технолога, дизайнера», — прокомментировал увеличение избирательных фондов замглавы ЦИК Чувашии Игорь Михайлов.

Заместитель председателя ЦИК Чувашии Игорь Михайлов Chuvash.izbirkom.ru

На муниципальном уровне в Чувашии особое внимание будет приковано к вновь сформированным Красноармейскому и Шумерлинскому муниципальным округам, где после голосования досрочно распустят депутатские собрания всех уровней (районного и поселенческого) и будет работать только один депутатский корпус — районное собрание депутатов. В Красноармейском округе интересы народа будут представлять 15 депутатов, в Шумерлинском — 17.

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В организации выборов участвуют 28 ТИК, 1180 постоянно действующих участковых комиссий, и планируется сформировать 15 комиссий в местах временно пребывания избирателей (два в СИЗО и в 13 медицинских стационарах). Более 80% участковых комиссий расположены в учреждениях образования и культуры (школы и клубы).

Все 1108 избирательных участков будут находиться под видеонаблюдением, в том числе 400 участков обеспечат трансляцией за счёт средств республиканского бюджета, на что выделено 10 млн рублей. Из федерального бюджета предусмотрены средства на охват видеонаблюдением 349 участков. На остальных участках видеокамеры установят «силами органов местного самоуправления и подведомственных организаций, то есть будут задействованы те камеры, которые имеются сейчас в школах, в клубах».

По предварительным данным, выбирать депутатов будут 921 170 избирателей в Чувашии. Эта цифра будет скорректирована 1 июля.

Выборы и вакцинация

Голосование будет идти 17, 18 и 19 сентября, чтобы развести потоки избирателей. Что касается вакцинации членов избирательных комиссий, то глава ЦИК Чувашии Александр Цветков заявил, что это «дело добровольное», но при этом данный вопрос поднимается «на каждом совещании с нашими нижестоящими комиссиями» с призывами сделать прививку. По его словам, «наши призывы не остаются без отклика», и доля вакцинированных «близка к 25%».

Глава ЦИК Чувашии Александр Цветков Chuvash.izbirkom.ru

Глава регионального избиркома выступил против организации бесковидных зон на избирательных участках:

«Любые ковид-фри-зоны так или иначе ограничивают права граждан — тех, кто не привит. И в отношении избирательного процесса, на наш взгляд, такое категорически недопустимо».

Выборы в «красной зоне»

Пациенты и кандидаты, которые болеют COVID-19, вряд ли смогут реализовать своё избирательное право.

«В тех медицинских стационарах, которые будут находиться в «красной зоне», мы участки создавать не будем, потому что жизнь людей — более важное право, чем избирательное, как бы мне не хотелось этого говорить, но это на самом деле так», — отметил Александр Цветков.

Вход в красную зону Павел Соболев © ИА REGNUM

По его словам, «легального механизма» для голосования пациентов, которые находятся в «красной зоне, не существует». Игорь Михайлов добавил, что это касается не только избирателей, но и кандидатов:

«На прошлых местных выборах отдельные кандидаты, которые имели справку о том, что они болеют ковидом, к сожалению, не смогли реализовать право и выдвинуться на местных выборах. Был один или два случая, но, к сожалению, мы не нашли никаких механизмов».

Рекордные расходы

Говоря о расходах на организацию и проведение выборов, Александр Цветков отметил, что «в принципе таких цифр в истории не было». Предварительно затраты превысят 225 млн рублей, в том числе на выборы депутатов Госсовета заложено 110,5 млн рублей.

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«Понятно, что демократия — дело дорогое и выборы весьма затратный механизм. Хотя мы всегда говорим, что члены комиссии у нас зарабатывают не так уж и много, условно 50 рублей в час, — это очень небольшая цифра. Но тем не менее, если в совокупности всё посчитать, то расходы на оплату труда получаются большими», — пояснил Александр Цветков.

Выборы в Чувашии Cap.ru

Выборы и фальсификации

На брифинге также был поднят вопрос по фальсификациям в ходе голосования на выборах-2020. Всего было возбуждено пять уголовных дел, фигурантами которых стали члены избирательных комиссий, по четырём вынесены решения.

В ЦИК Чувашии поясняют, что нарушениям способствовал «комплекс факторов», начиная с «недостатка контроля со стороны вышестоящих комиссий, со стороны наблюдателей».

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«Понятно, что здесь была заинтересованность и конкретных участников избирательного процесса, потому что все нарушения допускались именно в интересах конкретных кандидатов, и, безусловно, все мы понимаем, что попавшие под дамоклов меч закона члены избирательных комиссий — это не единственные виноватые в этой ситуации люди. Но тем не менее закон таков, что конкретно ответственность несёт именно исполнитель, а не тот, кто его подстрекал, не тот, кто его уговаривал, не тот, кто обещал ему защиту и поддержку. Все эти люди после возбуждения уголовного дела тут же отходят в сторону и делают вид, что ничего не произошло», — прокомментировал Александр Цветков.

В избиркоме рассчитывают, что пресечению возможных нарушений в этом году будет способствовать видеонаблюдение, хотя оно и не является «панацеей от всех нарушений».

«Система очень серьёзным образом дисциплинирует как членов комиссий, так и участников избирательного процесса. На тех четырёх участках, где у нас были уголовные дела, в момент совершения преступления видеокамер, соответственно, не было. Был случай в Батырево, но само нарушение происходило в пятницу, когда видеокамера не работала», — добавил Игорь Михайлов.