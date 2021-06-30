Москва, , 07:02 — REGNUM Истребители и бомбардировщики ВКС РФ были подняты для предупреждения нарушения российской границы в Черном море фрегатом нидерландских ВМС Evertsen. Об этом 29 июня сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Ранее оборонное ведомство Нидерландов обвинило российские самолеты в опасных действиях вблизи своего корабля. В Минобороны РФ отметил, что находившийся в нейтральных водах Evertsen изменил курс и направлялся в сторону Керченского пролива.

Для пресечения нарушения границы были направлены истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24. В российском ведовстве отметили, что самолеты ВСК России действовали в строгом соответствии с международными правилами и совершали пролеты над фрегатом на безопасном расстоянии.

В министерстве также добавили, что появление истребителей и бомбардировщиков заставило корабль изменить курс и вернуться к прежнему маршруту.

Как передавало ИА REGNUM, ранее министерство обороны Нидерландов обвинило российские самолеты в том, что 24 июня они якобы несколько часов, находясь на опасно близкой дистанции, совершали пролеты над фрегатом Evertsen и имитировали атаки на корабль.

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