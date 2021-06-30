Оттава, , 07:16 — REGNUM В Канаде к 2035 году будут разрешены к продаже только автомобили с нулевым уровнем выбросов в атмосферу. Об этом вице-министр финансов страны Мона Фортье 29 июня сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Мона Фортье «Мы объявляем, что к 2035 году все новые легковые и грузовые автомобили будут продаваться с нулевым уровнем выбросов».

По словам чиновницы, данная инициатива позволит правительству Канады уже в 2050 году приблизиться к намеченной цели — достижению нулевого уровня выбросов двуокиси углерода в атмосферу.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе прошедшего в апреле виртуального саммита по климату заявил, что Канада собирается достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году.

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