Амстердам, , 06:45 — REGNUM Минобороны Нидерландов обвинило истребители ВКС России, что они якобы создали небезопасную ситуацию вблизи фрегата нидерландских ВМС Evertsen в Черном море недалеко от Крыма. Об этом говорится 29 июня в заявлении военного ведомства королевства.

По сведениям министерства, инцидент произошел 24 июня. В сообщении утверждается, что российские самолеты в течение нескольких часов совершали пролеты над Evertsen, находясь на опасно близком расстоянии и имитируя атаки на фрегат.

В заявлении приводятся слова капитана корабля, назвавшего действия российских летчиков «безответственными и небезопасными».

Как передавало ИА REGNUM, 23 июня 2021 года эсминец ВМС Британии Defender нарушил государственную границу РФ в районе крымского мыса Фиолент. Сторожевой корабль Пограничной службы России, а также бомбардировщик Су-24М, после нескольких предупреждений открыли предупредительный огонь по курсу нарушителя, заставив его покинуть российские территориальные воды.

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