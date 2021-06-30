Нью-Йорк, США, , 06:26 — REGNUM Избирком американского Нью-Йорка признал наличие ошибок при подсчете голосов на праймериз демократов, претендующих на должность мэра города. Об этом сообщает пресс-служба избирательной комиссии.

Ранее избирком Нью-Йорка опубликовал результаты подсчета части бюллетеней, направленных по почте. Они свидетельствовали о том, что лидировавший демократ Эрик Адамс существенно потерял преимущество. Потом информация с сайта была удалена, однако появилось сообщение от избирательной комиссии.

В нем говорится, что произошла ошибка в ходе подсчета. Сейчас избирком пытается найти причину расхождений, а также пересчитать голоса. Ожидается, что окончательные результаты праймериз станут известны к середине июля. Сами выборы мэра Нью-Йорка должны состояться 2 ноября.