Якутск, , 06:08 — REGNUM В Якутске 30 июня состоялось заседание Государственного Собрания. Одним из первых вопросов было избрание председателя парламента республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Госсобрания.

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Обсуждалась лишь одна кандидатура — от «Единой России». Решением фракции на должность спикера был предложен Алексей Еремеев.

«Фамилия Еремеева не новая. Он современный и высокопрофессиональный политик, компетентный управленец, обладающий богатым опытом в сфере исполнительной и законодательной власти», — представила выдвиженца руководитель фракции ЕР в парламенте Антонина Григорьева.

В тайном голосовании участвовали 58 депутатов, из них 57 проголосовали «за», один — «против».

"Предшественник вам оставил много работы. Многое надо переделывать, восстанавливать», — вручая удостоверение, сказал Алексею Еремееву первый вице-спикер Александр Жирков.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший председатель Госсобрания Якутии Пётр Гоголев 16 июня 2021 года был назначен главой Конституционного совета республики.