Вашингтон, , 05:26 — REGNUM Законопроект, который предписывает убрать из Капитолия статуи всех сторонников Конфедерации южных штатов, вновь поддержала палата представителей Конгресса США. Об этом 29 июня сообщил портал Axios.

Речь идет о 12 подобных скульптурах, а также памятниках тем, кто выступал в защиту рабства в Соединенных Штатах. Кроме того, согласно инициативе, в Капитолии может появиться бюст первого темнокожего члена Верховного суда США Тургуда Маршалла.

Законопроект одобрили 285 представителей нижней палаты, а 120 — высказались против. Теперь документ будет рассматриваться сенаторами.

Летом 2020 года палата представителей уже принимала подобный законопроект, однако позже он был отклонен сенатом Конгресса США, в котором большинство составляли республиканцы.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня The New York Times распространило информацию о статуя бывшего президента США Теодора Рузвельта, установленная перед зданием Американского музея естественной истории в Нью-Йорке будет демонтирована и перенесена в другое место.

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