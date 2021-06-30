Тегеран, , 08:30 — REGNUM 29 июня на официальной церемонии министерство здравоохранения Ирана представило национальную телефонную линию по прекращению употребления табака. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

На церемонии присутствовали представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Иране Сайед Джаффар Хуссейн и члены технической группы, заместитель министра здравоохранения по вопросам общественного здоровья Алиреза Раиси и другие должностные лица министерства здравоохранения и медицинских наук (MoHME), врачи и персонал клиник, а также операторы телефонной линии.

В Иране также действуют клиники при поддержке и под непосредственным руководством Департамента психического здоровья и профилактики злоупотребления психоактивными веществами. Департамент инициировал несколько других взаимосвязанных проектов по прекращению курения в стране для оказания поддержки людям, желающим прекратить курение.

Представленные на церемонии проекты включают планы по совершенствованию управления услугами по прекращению употребления табака, разработку и внедрение телефонной линии помощи для тех, кто хочет бросить курить, а также методы пропаганды и повышение осведомленности общественности о вреде табака.