Тегеран, , 08:31 — REGNUM 30 июня военно-морские силы армии Исламской Республики Иран (ИРИ) проведут военно-морские учения под названием «Устойчивая безопасность 2021» в Каспийском море при непосредственном участии военно-морских подразделений военно-морского флота страны. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 29 июня.

Военные учения ВМС армии Ирана под названием «Устойчивая безопасность 2021» начнутся 30 июня на крупнейшем в мире закрытом озере с целью содействия коллективной безопасности на море, провозглашения мира и дружбы под эгидой властей, повышения боеспособности и боеготовности, приобретения глубоких знаний, подготовки, в также передачи технических ноу-хау и знаний молодому поколению.

Следует отметить, что армейская авиация и силы обороны призваны обеспечить безопасность предстоящих военно-морских учений в Каспийском море.