Тегеран, , 08:33 — REGNUM 29 июня постоянный представитель Ирана при ООН заявил в обращении к Совету Безопасности, что киберпространство предоставляет человечеству прекрасные возможности, а также используется для совершения актов агрессии, нарушения мира и суверенитета государств. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Киберпространство предоставляет человечеству прекрасные возможности для постоянного развития и продвижения всех аспектов своей жизни. Поэтому такой выдающийся инструмент должен не только пропагандироваться во всем мире, особенно в развивающихся странах, но и быть защищен от любых угроз», — сказал Маджид Тахт Раванчи.

Далее дипломат сообщил: «Киберпространство также может использоваться для совершения актов агрессии, нарушения мира, угрозы силой или ее применения, вмешательства в вопросы, которые по существу относятся к внутренней юрисдикции государства, для нарушения суверенитета государств или принуждения других стран. Подобного рода вызовы должны быть надлежавшим образом предотвращены».

Раванчи тем временем пожаловался на отсутствие консенсуса относительно применимости международного права или даже на отсутствие международных норм, касающихся киберпространства, предложив, чтобы международное сообщество работало над разработкой норм и принципов в этом направлении.