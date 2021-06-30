Тегеран, , 08:33 — REGNUM Власти Японии приняли решение отправить трех иранских заключенных в Исламскую Республику для отбывания остатка срока заключения на родине, заявил заместитель министра юстиции Ирана Махмуд Аббаси. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 29 июня.

Аббаси отметил, что трое иранских заключенных, которые долгие годы находились за решеткой в Японии, были отправлены в Иран после переговоров между политическими и судебными должностными лицами обеих стран и благодаря усилиям посольства Ирана в Токио.

Он также подчеркнул, что действия Японии по отправке иранских заключенных домой осуществляются в соответствии с выполнением ранее подписанного документа между Тегераном и Токио об экстрадиции заключенных, правомерно отбывших часть своего наказания. Данные усилия предпринимаются также в рамках других договорённостей двух стран по укреплению сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес.