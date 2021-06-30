Тегеран, , 08:34 — REGNUM 29 июня официальный представитель правительства Ирана Али Рабиеи заявил, что иранское правительство не откажется от прав нации на переговорах по ядерной программе, которые должны быть завершены в ближайшее время. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на своей еженедельной пресс-конференции, Рабиеи отметил, что правительство не спешит завершать ядерные переговоры в течение нескольких недель, пока действующее правительство все еще находится у власти.

«Если наши требования не будут выполнены, продолжение переговоров будет предоставлено следующему правительству», — сказал пресс-секретарь.

Отметив, что Иран ясно изложил свою точку зрения другим сторонам, Рабиеи подчеркнул, что Исламская Республика теперь ждет, когда другие участники примут свои решения.

На вопрос, планирует ли Иран продлить соглашение с МАГАТЭ, поскольку срок его действия уже истек, а переговоры в Вене еще не завершены, пресс-секретарь сообщил, что соглашение было один раз продлено в прошлом месяце, поскольку ядерные переговоры продвигались успешно. Он отметил, что страна рассматривает возможность продления соглашения во второй раз.