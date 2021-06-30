Тегеран, , 08:35 — REGNUM 29 июня президент Ирана Хасан Рухани заявил, что его правительство сделает все возможное, чтобы устранить возможные проблемы с поставками основных товаров в страну при следующем правительстве. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Рухани отметил, что правительство уже выплатило 90 процентов своих долгов фермерам, а оставшиеся 10 процентов должны быть выплачены в течение следующего месяца.

Отметив, что ограничения, связанные с глобальным распространением COVID-19, с одной стороны, привели к росту мировых цен на основные товары, а с другой стороны, засуха привела к сокращению некоторых сельскохозяйственных продуктов, президент, однако, пообещал не оставлять проблемы для следующего правительства, которое будет сформировано избранным президентом Эбрахимом Раиси в течение следующих недель.

Он подчеркнул, что с освобождением замороженных активов Ирана в разных странах сопротивление иранской нации экономической войне принесет свои плоды.