Тегеран, , 08:41 — REGNUM 29 июня секретарь Штаба по контролю над наркотиками Ирана бригадный генерал Эскандар Момени заявил, что все столпы власти Исламской Республики объединились для борьбы с наркотрафиком. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Генерал Момени выступил с замечаниями на встрече, состоявшейся по случаю Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом с участием дипломатов, послов и представителей других стран в Тегеране.

На встрече генерал Момени подробно остановился на мерах Ирана, принятых в связи с этим вопросом. «В течение прошлого иранского года (завершился 20 марта) Иран смог изъять 1200 тонн различных видов наркотических средств; и этот высокий объем изъятий указывает на сокращение их ввоза в Европу», — заявил секретарь.

По его словам, прошлом году девять иранских военнослужащих были убиты и десятки других получили ранения в ходе антинаркотических операций. «Исламская Республика решительно борется с незаконным оборотом наркотиков, поскольку, с ее точки зрения, нет никакой разницы между иранской и западной молодежью», — отметил генерал.

Хотя борьба с незаконным оборотом наркотиков дорого обошлась Ирану, по словам сотрудников полиции, в течение последних тридцати лет страна активно принимала антинаркотические меры.