Пекин, , 03:24 — REGNUM Китай официально введет добровольный мораторий на вылов рыбы в открытом море с июля этого года, чтобы сохранить ресурсы кальмаров в открытых водах, сообщило в Министерство сельского хозяйства и вопросов села КНР, передает 28 июня агентство Синьхуа.

С 1 июля по 30 сентября запрет на рыболовство будет соблюдаться в части открытого моря Юго-западной зоны Атлантического океана за пределами исключительных экономических зон соответствующих стран, в то время как с 1 сентября по 30 ноября мораторий будет распространяться на части открытого моря в восточной части Тихого океана.

В течение этого периода все китайские суда для ловли кальмаров в этих районах приостановят свою деятельность, сообщило министерство. В прошлом году Китай ввел добровольный мораторий на рыболовство в некоторых районах открытого моря в Юго-западной части Атлантического океана и восточной части Тихого океана, которые являются одними из основных районов пелагического промысла страны.

После пилотного моратория ресурсы кальмаров и совокупный объем добычи кальмаров в этих морских районах в течение первых четырех месяцев этого года улучшились по сравнению с прошлым годом, сообщило министерство со ссылкой на экспертную оценку.