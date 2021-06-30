Пекин, , 03:22 — REGNUM Представитель министерства иностранных дел Китая опроверг недавние высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена, заверив, что Китай всегда был строителем мира во всем мире, вкладчиком в глобальное развитие и защитником международного порядка, сообщает 29 июня агентство Синьхуа.

Пресс-секретарь МИД Китая Ван Вэньбинь сделал эти замечания во время ежедневного пресс-брифинга, назвав Соединенные Штаты крупнейшим разрушителем международного порядка. Во время своей недавней поездки в Европу Блинкен, как сообщается, заявил прессе, что цель Соединенных Штатов с участием Китая заключается в поддержке свободной и открытой системы, основанной на правилах и стандартах, установленных после Второй мировой войны.

Между тем, Государственный департамент США заявил, что Блинкен и европейские лидеры обсудили трансатлантическое сотрудничество в ответ на экономическое «принуждение» Китая и попытки нарушить международный порядок, основанный на правилах.

«Соединенные Штаты бессмысленно выходят из международных договоров и организаций, произвольно вводят незаконные односторонние санкции и осуществляют военное вмешательство и принуждение против других стран, которые нанесли серьезный ущерб международному, а также региональному миру и стабильности и серьезно нарушили международное право и основные нормы, регулирующие международные отношения», — сказал Ван.

«Международный порядок, основанный на правилах и стандартах», заявленный Блинкеном, по сути, является гегемонистским порядком, позволяющим Соединенным Штатам доминировать в мире, сказал представитель, добавив, что большинство стран мира, включая самих союзников Соединенных Штатов, не согласны с этим.

«В мире существует только одна система, и это международная система, в основе которой лежит Организация Объединенных Наций, и существует только один свод правил, то есть основные нормы, регулирующие международные отношения, краеугольным камнем которых является Устав ООН», — сказал Ван.

Он добавил, что международный порядок не должен быть гегемонистским, в котором доминируют Соединенные Штаты, а международные правила не должны формулироваться Соединенными Штатами или «небольшой кликой» во главе с Соединенными Штатами.

Ван сказал, что все страны должны поддерживать общие ценности мира, развития, справедливости, демократии и свободы, практиковать подлинную многосторонность, содействовать демократизации международных отношений и объединять усилия для построения сообщества с общим будущим для человечества.