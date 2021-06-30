Пекин, , 03:12 — REGNUM Главный политический советник Китая Ван Ян встретился 29 июня по видеосвязи с, председателем Фронта национального строительства Лаоса (ФНСЛ) Синлавонгом Кхутпхайтхуном, пообещав активизировать дружественные обмены между двумя сторонами, сообщает агентство Синьхуа.

Ван, который также является членом Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) и председателем Национального комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКС), заявил, что в этом году исполняется 60 лет со дня установления китайско-лаосских связей и отмечается год китайско-лаосской дружбы. Он сказал, что НПКСК готов работать с ФНСЛ для углубления обменов и взаимного обучения и будет способствовать дальнейшему развитию китайско-лаосских отношений.

Синлавонг, являющийся также членом политбюро Центрального комитета Народно-революционной партии Лаоса, тепло поздравил Китай со 100-летием со дня основания Коммунистической партии Китая, высоко отозвался о крупных достижениях Китая и выразил готовность продолжать углублять сотрудничество с Китаем в различных областях.