Пекин, , 02:37 — REGNUM Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) Си Цзиньпин заявил, что КПК написала великолепную главу в истории развития китайской нации и человечества за прошедшее столетие, сообщает 29 июня агентство Синьхуа.

Си, который также является председателем КНР и председателем Центрального военного совета Китая, выступил с соответствующей речью на церемонии вручения ордена «1 июля» 29 июня в Зале народных собраний Пекина в преддверии празднования 100-летия со дня образования Компартии Китая.

Он сказал, что поколения китайских коммунистов упорно боролись за национальную независимость и освобождение, за процветание и силу страны, а также за счастье народа.