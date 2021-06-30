Пекин, , 02:34 — REGNUM Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) Си Цзиньпин призвал членов и должностных лиц КПК смело продвигаться ко второй вековой цели, сообщает 29 июня агентство Синьхуа.

Вторая вековая цель заключается в окончательном строительстве современной социалистической страны с китайскими особенностями в новую эпоху, а также стремлении к китайской мечте о национальном возрождении.

Си, который также является председателем КНР и председателем Центрального военного совета Китая, выступил с соответствующими замечаниями на церемонии, состоявшейся в Пекине по случаю вручения ордена «1 июля» выдающимся членам КПК.