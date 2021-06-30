Пекин, , 02:31 — REGNUM Почта Китая заявила, что 1 июля выпустит набор из 20 памятных марок и памятный конверт в честь 100-летия со дня основания Коммунистической партии Китая (КПК), сообщает агентство Синьхуа.

На марках используются двухцветные красные флуоресцентные чернила, с красным и золотым в качестве основных тонов рисунка. То есть выполнены в традиционной торжественной китайской расцветке. Марки рассказывают о необычном вековом путешествии, которое проделала Компартия.

На памятном конверте изображены узоры, включая эмблему партии, Великую Китайскую стену и золотую надпись китайскими иероглифами, которая гласит: «Оставаясь верным первоначальным устремлениям и миссии создания партии».