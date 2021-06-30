Пекин, , 02:24 — REGNUM Награжденные орденом «1 июля» олицетворяют качества китайских коммунистов и дух непоколебимой веры, заявил генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) Си Цзиньпин, передает 29 июня агентство Синьхуа.

Председатель КНР и председатель Центрального военного совета Китая Си Цзиньпин выступил с соответствующего содержания речью на церемонии награждения, состоявшейся в Зале Народных собраний Пекина по случаю первого в истории страны вручения ордена «1 июля» выдающимся членам партии.

«Сохранять непоколебимую веру — значит оставаться верным первоначальному стремлению и посвятить все, даже драгоценную жизнь, делу партии и народа», — сказал Си.

Награда орден «1 июля» была учреждена в 2017 году и присуждается она раз в пять лет по случаю юбилеев партии. Лауреаты должны на деле доказать преданность делу построения социализма с китайскими особенностями в новую эру, борьбы с бедностью и построения среднезажиточного общества в стране. В этом году награду получили 29 человек. Награда присуждается раз в пять лет по случаю юбилеев партии.