Вашингтон, , 02:23 — REGNUM Соединенные Штаты намерены оставить в Афганистане около тысячи военнослужащих для охраны дипломатов и аэропорта в афганской столице Кабуле, передает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, Вашингтон способен вывести войска из Афганистана всего за несколько дней. При этом «до тысячи военных США могут остаться в стране после официального вывода войск». Предполагается, что они будут обеспечивать безопасность сотрудников американского посольства в Афганистане, а также в аэропорту.

Тем не менее пока источники затрудняются ответить, сколько военнослужащих США останутся после вывода войск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источники американского агентства Associated Press заявили о намерениях США оставить около 650 военнослужащих после вывода войск из Афганистана. Часть контингента будет помогать турецким военным в аэропорту Кабула.

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