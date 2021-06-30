Пекин, , 02:20 — REGNUM Си Цзиньпин, генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК), встретился в Пекине с выдающимися партийными секретарями комитетов КПК уездного уровня, отобранными со всей страны утром 29 июня, сообщает агентство Синьхуа.

Си, который также является председателем КНР и председателем Центрального военного совета Китая, передал приветствия и поздравления награжденным и сделал с ними групповые фотографии.

Также присутствовали на встрече директор Главного управления Центрального комитета КПК Дин Сюэсян и начальник организационного отдела Центрального комитета КПК Чэнь Си, оба из которых являются членами Политбюро Центрального комитета КПК.

Утвержденные Центральным комитетом КПК 103 секретаря парткомов уездного уровня были награждены за выдающиеся достижения на своих должностях.