Пекин, , 02:17 — REGNUM Награжденные Орденом «1 июля» происходят из народа и уходят корнями в народ, заявил генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин 29 июня, сообщает агентство Синьхуа.

Китайский лидер произнес соответствующего содержания речь во время церемонии вручения ордена «1 июля» выдающимся партийным деятелям страны.

Получатели — это обычные герои, которые выполняют свои обязанности и вносят свой скромный вклад в развитие общества. За их делами можно следить, и их дух можно унаследовать, сказал Си, который также является председателем Центрального военного совета КНР.

Си выступил с речью на церемонии, состоявшейся в Пекине в Зале Народных собраний, чтобы вручить орден «1 июля» выдающимся членам партии. Награда была учреждена в 2017 году и присуждается она раз в пять лет по случаю юбилеев партии. Таким образом, данное награждение стало первым в истории страны.

Лауреаты должны своими поступками внести весомый вклад в развитии страны, включая борьбу с бедностью, а также строительство социализма с китайскими особенностями, построение общества единой судьбы для всего человечества, а также построение общества средней зажиточности. В этом году награду получили 29 человек.