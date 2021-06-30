Белград, , 02:37 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 29 июня принял участие в видео-конференции «Мини-шенген» с премьер-министрами Северной Македонии и Албании Зораном Заевым и Эдди Рамой. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Три собеседника обсудили дальнейшие шаги в региональном сотрудничестве как процесс, жизненно важный для прогресса стран Западных Балкан и их европейского пути в целом.

Собеседники согласились с тем, что западно-балканские страны нуждаются в членстве в ЕС, но и самому Союзу нужны Западные Балканы, поскольку регион окружают страны-члены ЕС. По их словам, страны, стремящиеся к членству в ЕС, разделяют общие европейские ценности.

Александр Вучич, Зоран Заев и Эдди Рама выразили желание, чтобы четыре европейские свободы, а именно передвижение лиц, товаров, услуг и капитала, стали применяться как можно скорее по всему региону. Они добавили, что в этом контексте они окажут полную поддержку общему региональному рынку на саммите Берлинского процесса 5 июля.