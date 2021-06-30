Шадринск, Курганская область, 30 июня 2021, 02:09 — REGNUM Новый мэр курганского города Шадринска Антон Мокан заявил, что премию в 395,5 тыс. рублей, которую ему собираются выплатить за три дня работы в должности градоначальника, он потратит на социальные объекты. Об этом он написал в своём Instagram-аккаунте.
Напомним, в группе «Шадринск — часть России» в социальной сети «ВКонтакте» был опубликован проект решения депутатов местной гордумы о поощрении на сумму 395,5 тыс. рублей главы Шадринска, вступившего в должность 25 июня 2021 года. Как пояснили в горадминистрации, «выплата производится в соответствии с распоряжением губернатора Курганской области».
Распоряжение губернатора Курганской области Вадима Шумкова
«Друзья! Хотелось бы снять напряжение, вызванное новостью о моей премии, которую депутатам еще только предстоит согласовать. Порядок таков, что в случае отказа деньги вернутся в областной бюджет, откуда и пришли. Но городу есть на что их потратить. Поэтому, если депутаты поддержат, средства направлю на ремонт одного из объектов соцсферы. Коллегам уже дано поручение проработать возможные варианты», — написал Антон Мокан в своём Instagram-аккаунте.
Почему региональная премия не направляется по целевому назначению — на поощрение сотрудников горадминистрации Шадринска — новый градоначальник не уточняет.
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