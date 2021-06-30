Шадринск, Курганская область, , 02:09 — REGNUM Новый мэр курганского города Шадринска Антон Мокан заявил, что премию в 395,5 тыс. рублей, которую ему собираются выплатить за три дня работы в должности градоначальника, он потратит на социальные объекты. Об этом он написал в своём Instagram-аккаунте.

Напомним, в группе «Шадринск — часть России» в социальной сети «ВКонтакте» был опубликован проект решения депутатов местной гордумы о поощрении на сумму 395,5 тыс. рублей главы Шадринска, вступившего в должность 25 июня 2021 года. Как пояснили в горадминистрации, «выплата производится в соответствии с распоряжением губернатора Курганской области».

Распоряжение губернатора Курганской области Вадима Шумкова от 16.06.2021 дословно называется «Об утверждении перечня муниципальных управленческих команд, деятельность которых способствовала достижению Курганской областью значений (уровней) показателей эффективности деятельности». Согласно проекту решения гордумы Шадринска получается, что команда местной горадминистрации — это и есть трёхдневный мэр. Антону Мокану один из шадринских депутатов предложил отказаться от премии, мол, так будет честно.

«Друзья! Хотелось бы снять напряжение, вызванное новостью о моей премии, которую депутатам еще только предстоит согласовать. Порядок таков, что в случае отказа деньги вернутся в областной бюджет, откуда и пришли. Но городу есть на что их потратить. Поэтому, если депутаты поддержат, средства направлю на ремонт одного из объектов соцсферы. Коллегам уже дано поручение проработать возможные варианты», — написал Антон Мокан в своём Instagram-аккаунте.

Почему региональная премия не направляется по целевому назначению — на поощрение сотрудников горадминистрации Шадринска — новый градоначальник не уточняет.

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