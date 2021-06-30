30 июня 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили введение в действие QR-кодов для посещения кафе и ресторанов Москвы.

Тимур Кондратьев, , 09:41 — REGNUM QR-коды для посещения кафе и ресторанов в Москве, которые могут выдать лишь вакцинировавшимся, недавно переболевшим или тем, у кого на руках свежий отрицательный ПЦР-тест, стали поводом для бурной реакции среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 29 июня в социальной сети «ВКонтакте».

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"Эх, печаль-беда, и как же мы жить-то будем без ресторанов?! Тем более в Москве. У нас тут, в регионе, средняя зарплата по городу меньше, чем средний чек за один ужин в подобных ресторанах. Так что нам, собственно, абсолютно пофиг», — пишет Надежда Т.

Многие пользователи выразили своё полное безразличие к проблемам непривитых москвичей. Люди уверены, что в мире есть куда более важные вещи, нежели рестораны и кафе.

«Абсолютно всё равно. Спокойно обойдусь без ресторана. А вот бизнес ресторанный жалко. Абсолютно непонятны законы. В переполненном метро можно ездить, а за отдельным столиком в кафе посидеть нельзя», — указала Наталья П.

Некоторые комментаторы отметили, что люди возмутились запретом на посещение ресторанов, хотя большинство населения России по данным заведениям практически не ходит.

Очередь на вакцинацию в ТЦ Москвы после введения новых ограничений Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Сначала орут, что жрать нечего, с голоду пухнут, а теперь сокрушаются, что в ресторанах пожрать не могут, не пускают. Вся ноющая голодная нищета вдруг без ресторанов смысл жизни потеряла», — считает Александр Т.

Часть людей считают, что кафе и рестораны были и остаются важной частью жизни столицы, потому что там питаются граждане в перерывах между работой. Теперь сотрудникам придётся искать альтернативные источники еды.

«Рестораны в Москве и Санкт-Петербурге днём работают на бизнес-ланчи для работающего в городе населения. Как фастфуд, так и столовые. Без прививки сотрудники теперь с голоду могут помереть. В лучшем случае смогут сырок из магазина погрызть», — написала Ксения С.

Ряд пользователей указывают на то, что власти в Москве сами стали причиной роста заболеваемости COVID-19, упустив контроль над ситуацией, но почему-то отдуваться приходится простым жителям столицы.

«Сначала упустили ситуацию из-под контроля, а затем загнали народ в гетто. Как же это типично для действующего режима», — отметил Григорий С.

Отдельные комментаторы отмечают, что подобные ограничения являются манипуляцией со стороны столичных властей по отношению к населению Москвы. Руководство города пытается склонить людей к вакцинации, лишая их доступного общепита.

«Дело не в прививке. На мой взгляд, это унизительно — предъявлять документ о своём здоровье при входе в ресторан. Это ведь сфера услуг. Но тут так повернули, будто бы это не услуга, а милостыня, типа они мне не так уж и рады. Как будто воспитали «грамотного потребителя», а теперь смотрят, на что он готов ради отбивной и чашечки кофе. «Какая гадость эта ваша заливная рыба», — поделилась своим мнением Полина М.

Напомним, с 28 июня кафе и рестораны Москвы можно посещать только по специальному QR-коду, который достанется лишь вакцинировавшимся, недавно переболевшим или тем, у кого на руках свежий отрицательный ПЦР-тест.