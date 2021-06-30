Киев, , 01:21 — REGNUM «Решение о приостановке участия в инициативе ЕС «Восточное партнерство» свидетельствует о неуважении к ценностям демократии, верховенства права и прав человека, на которых основано «Восточное партнерство». Самое главное, оно противоречит интересам белорусского народа и его исторической принадлежности к семье европейских народов», — сказано в опубликованном 29 июня заявлении МИД Украины.

Поводом для заявления стало решение официального Минска приостановить своё участию в программе Евросоюза для постсоветских республик «Восточное партнёрство». МИД Белоруссии накануне сообщил, что на такое решение повлияло введение Евросоюзом и его партнёрами (включая Украину) санкций в отношении официального Минска.

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Политическое руководство Украины убеждено в том, что решение властей Белоруссии о приостановке членства в ВП «никоим образом не лишает белорусский народ его права на сближение с Европейским союзом и сотрудничество в рамках «Восточного партнерства» на основе европейских ценностей и с целью укрепления европейской идеи в нашем регионе». Официальный Киев заявил о готовности «помочь белорусскому гражданскому обществу сохранить доступ к мероприятиям и проектов «Восточного партнерства», а также способствовать дальнейшему диалогу и контактам белорусского гражданского общества с Европейским союзом».

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«В то же время текущая ситуация в «Восточном партнерстве» накануне его предстоящего саммита свидетельствует о насущной необходимости переосмыслить стратегической цели этой важной инициативы ЕС, усилить ее геополитическое значение и открыть европейские перспективы для тех государств-участников, которые этого хотят, — сказано в официальном заявлении. — Это будет способствовать развитию сотрудничества всех государств региона на основе европейских ценностей, укрепит их устойчивость против внешних вызовов. Именно с такой целью Украина, Грузия и Молдавия начали формат усиленной взаимодействия — Ассоциированное Трио».

Поясняя смысл учреждения «трио», украинские дипломаты отметили: «Он призван, среди прочего, развить принцип дифференциации в рамках «Восточного партнерства», определить новые далеко идущие цели интеграции восточных партнеров по ЕС, укрепить их безопасность и устойчивость против гибридных угроз. Ассоциированное Трио настроено быть в авангарде развития «Восточного партнерства», чтобы воплотить европейские стремления его стран-участниц и обеспечить дальнейшее сближение с ЕС».

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