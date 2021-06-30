Белград, , 01:15 — REGNUM Сербия хорошо начала процесс вакцинации граждан от коронавируса, но теперь «энтузиазм притих». Об этом 29 июня заявил сербский вирусолог Миланко Шеклер, отметив, что с нынешними темпами вакцинации к осени можно ожидать до 4000 заболевших в день.

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в мире: новые штаммы, вакцины и меры — все новости»

«Мы повели себя как в спорте — вначале хорошо, а в конце проигрываем. Мы в начале вакцинации говорили об успехах, но потом энтузиазм исчез, и теперь мы остановились на 48% привитых», — заявил сербский вирусолог в эфире телеканала РТС.

Шеклер считает, что непривитых граждан нужно мотивировать для того, чтобы они решились на вакцинацию.

Врач добавил, что по статистике, которую ведет Великобритания, в этой стране болеют в основном непривитые граждане.

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич обещал выплату в размере 3000 динаров (около 30 долларов США) каждому гражданину, который привился в определенный период времени.