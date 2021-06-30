Москва, , 01:08 — REGNUM Международные дела в 2021 году волнуют жителей России гораздо меньше, чем это было ранее, заявил 29 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 24».

Он объяснил, что гораздо больше вопросов, поступивших на прямую линию президента РФ Владимира Путина в этом году, связано с внутренними проблемами.

«По международным делам вопросов гораздо меньше. И это тоже, кстати, наверное, примечательная сторона нынешнего года. Потому что вопросов обычно по «международке» больше. Сейчас россияне больше заботятся своими проблемами, что, наверное, объяснимо в посткризисный год», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что некоторые вопросы жителей России касаются российско-американских отношений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 30 июня. Начало трансляции запланировано на 12:00.

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