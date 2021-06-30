Белград, , 01:02 — REGNUM Сербия никогда не признает независимость Косово, и оно никогда не получит место в ООН. Об этом заявил президент страны Александр Вучич 29 июня в интервью сербской редакции телеканала Euronews.

Вучич добавил, что не только от Сербии зависит, получит ли Косово место в ООН или нет, так как «некоторые другие могут принять другое решение через 10, 20 или 30 лет», но что касается Сербии, то Косово никогда не станет членом ООН.

По мнению президента Сербии, к решению косовского вопроса нужно подойти рационально и прагматично, проявить готовность к переговорам, и тогда компромиссное решение будет найдено.

«Нужно создать атмосферу доверия, для этого нужно время, но также и решимость международного сообщества поддержать Белград и Приштину в том, чтобы они разными способами пришли к решению», — заявил Вучич.

Напомним, что ранее премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти заявил о том, что диалог между Белградом и Приштиной будет закончен только тогда, когда Белград признает независимость Косово и сепаратистское образование станет полноправным членом ООН.