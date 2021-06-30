Белград, , 00:50 — REGNUM За последние два года в Сербии значительно увеличилось количество детей, у которых обнаружены злокачественные опухоли. К такому выводу пришли авторы представленной в Белграде 29 июня книги «Истина о последствиях бомбардировок НАТО 1999 года» — Даница Груйичич и Зорка Вукумирович.

Авторы книги подчеркивают, что в европейской классификации Сербия находится среди стран со средним риском заболеваемости раком, но зато она занимает первое место по количеству умерших.

«Теперь кто-то попытается объяснить это плохой организацией службы здравоохранения и тем, что люди не обращаются вовремя за помощью. Но мы говорим — это потому, что в нашей окружающей среде произошла в 1999 году региональная экологическая катастрофа, вернее, экоцид», — цитирует телеканал РТС слова директора Онкологического института Даницы Груйичич.

Напомним, что доктор Груйичич уже длительное время исследует связь между бомбардировками НАТО в 1999 году и ростом количества случаев онкологических заболеваний в Сербии, особенно у детей и молодежи.