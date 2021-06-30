30 июня 2021 | Время чтения 5 мин

Торпеда «Посейдон», подплывшая к Статуе Свободы в Нью-Йоркской гавани, привела бы к гибели сразу полумиллиона человек и ранила бы ещё два миллиона, загрязнив территорию вплоть до Портленда, штат Мэн.

Владимир Васильев, , 00:34 — REGNUM Атомная подводная лодка специального назначения К-329 «Белгород» (проект 09852) 25 июня 2021 года впервые вышла на заводские ходовые испытания в Белое море. Данная АПЛ является первым носителем беспилотных подводных аппаратов «Посейдон», представляющих из себя торпеду с ядерным двигателем и ядерной боевой частью.

Российская атомная подводная лодка Иван Шилов © ИА REGNUM

Факт выхода «Белгорода» в открытое море вызвал шквал публикаций в зарубежной прессе. Это и понятно, аналогов такого оружия ни у кого в мире больше нет. На эту тему появилась статья и в британской газете Daily Mail. Издание сразу отметило, что АПЛ «Белгород» длиной 184 метра является самой большой подводной лодкой, построенной за 30 лет.

Британские эксперты указывают, что основное оружие подлодки — это шесть ядерных торпед «Посейдон», имеющих ядерные боевые части по 2 мегатонны каждая. Такая торпеда, сдетонировав под водой, способна вызвать радиоактивное цунами с волнами высотой до 90 метров, которые станут угрозой для прибрежных городов. Данные торпеды также несут угрозу авианосным ударным группам. И от такого оружия нет защиты, приходит к выводу издание.

Ядерная торпеда Mil.ru

Газета Daily Mail обращает внимание, что подлодка «Белгород» обладает достаточными размерами, чтобы стать «материнским кораблем» для уникальной группы глубоководных аппаратов, способных совершать глубоководные погружения и вмешиваться в подводную инфраструктуру противника. Она также хорошо оснащена для проведения диверсионных и иных секретных операций.

По мнению британских экспертов, «эта подлодка предназначена для проведения секретных операций силами специального назначения, а её командиры будут отчитываться непосредственно перед политическим руководством страны, в обход командной структуры российского ВМФ». В общем и целом всё правильно изложено, кроме, наверное, последнего абзаца про отчёты непосредственно политическому руководству страны.

Атомная ракетная подводная лодка проекта 949А «Антей» Nfo.dodmedia.osd.mil

Дело в том, что океанская многоцелевая система «Посейдон» будет включать в себя четыре атомных подводных лодки-носителя ядерных торпед «Посейдон». Первая лодка — «Белгород» проекта 09852, остальные три будут проекта 09851 типа «Хабаровск». Две из трёх уже находятся в процессе постройки. Подлодка «Хабаровск» является укороченным вариантом ракетного подводного крейсера стратегического назначения класса «Борей», её длина составляет около 119 метров.

АПЛ «Белгород» также предназначена для транспортировки подводного разведывательного аппарата для глубоководных работ «Лошарик» проекта 210 длиной 61 метр. Подлодка «Белгород» должна быть передана флоту до конца 2021 года.

В открытой печати уже появились детали боевого применения подводных беспилотников «Посейдон». Условно данный процесс можно разделить на три этапа. Подлодка-носитель доставляет ядерную торпеду к месту отправки. Затем «Посейдон» погружается на глубину до 1 км, что гораздо глубже 350−400 м, предельных глубин действия торпедного оружия вероятного противника.

Атомная ракетная подводная лодка проекта 949А «Антей» Mil.ru

Подлодка покидает район отправки. Некоторое время беспилотник находится в режиме ожидания. После этого он начинает движение к цели. Благодаря ядерному реактору, его скорость под водой достигает 200 км/ч, а дальность поражения 10 тысяч километров.

Ранее в американской печати приводилась оценка ущерба от применения ядерной торпеды «Посейдон» по побережью США. Атака на Сан-Франциско торпедой, взорвавшейся под мостом Золотые ворота, привела бы к гибели или же ранила более полумиллиона человек и распространила бы радиацию по воздуху далеко на север, до Невады. Торпеда «Посейдон», подплывшая к Статуе Свободы в Нью-Йоркской гавани, привела бы к гибели сразу полумиллиона человек и ранила бы ещё два миллиона, загрязнив территорию вплоть до Портленда, штат Мэн.

Список целей для «Посейдонов» не известен, однако американские военные эксперты полагают, что в нём обязательно будут Китсап (штат Вашингтон) и Кингс-Бей (штат Джорджия), крупные военно-морские базы на восточном и западном побережье США, которые поддерживают американские подводные лодки с баллистическими ракетами. Без данных баз в ядерной войне эти подводные лодки не смогут вернуться, чтобы перезарядить свои ракетные пусковые установки.

Атомная ракетная подводная лодка проекта 949А «Антей» Mil.ru

Следует заметить, что в зарубежной печати уделяется большое внимание характеристикам российской океанской многоцелевой системы «Посейдон», но не исследуются причины её появления. А здесь всё достаточно просто — данная система является несимметричным ответом России на активное развёртывание Соединёнными Штатами систем противоракетной обороны на своей территории и по всему миру.

Вашингтон в одностороннем порядке вышел из Договора между СССР (Россией) и США об ограничении систем противоракетной обороны в 2002 году. Напомню, данный договор действовал с 1972 года.

Исходя из открытых данных, основанных на этапах строительства АПЛ «Белгород», можно предположить, что проект «Статус-6» (теперь «Посейдон») начал разрабатываться в России примерно с 2006 года. Именно в этом году была полностью засекречена вся информация по строительству подводной лодки «Белгород». Только в начале 2012 года главком ВМФ РФ Владимир Высоцкий рассказал, что субмарина достраивается по спецпроекту.

АПЛ формально была готова уже в 2017 году, единственно, у неё не было вооружения и экипажа. Про оружие — ядерную торпеду — Владимир Путин рассказал в ходе послания Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Однако он ничего не рассказал о носителе этого оружия. Прояснение наступило после спуска «Белгорода» на воду 23 апреля 2019 года.

Расчёт американцев на создание системы противоракетной обороны, позволяющей исключить ответно-встречный ядерный удар России, не оправдался. По мнению независимых экспертов из США, эффективность ПРО США не позволяет говорить о 100% возможности перехвата немногочисленных МБР Северной Кореи, что уже тут говорить про Россию или Китай.

Наша страна, в свою очередь, собирается проект океанской многоцелевой системы «Посейдон» довести до логического конца и полностью развернуть её к 2027 году. Две подводные лодки будут находиться в составе Северного флота и две в составе Тихоокеанского флота. По открытым источникам, каждая из них будет нести по 6−8 беспилотников «Посейдон».

Ядерные торпеды «Посейдон», базирующиеся на Северном флоте, смогут атаковать цели в Европе, Канаде и на восточном побережье Соединённых Штатов, в то время как торпеды «Посейдон» Тихоокеанского флота смогут атаковать Японию, Канаду и западное побережье США.

Таким образом, к 2027 году Россия получит ещё одно мощное средство стратегического сдерживания, позволяющее гарантированно нанести ответно-встречный ядерный удар по противнику. А поддержание стратегического паритета с партнерами обеспечит мир нашей стране на долгие годы.